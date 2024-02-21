"أرماح الرياضية" تحصد جائزة أفضل عملية طرح لعام 2023

وأكد "الحقباني" أن حصول "أرماح الرياضية" على هذه الجائزة بعد عدة أشهر من إدراجها في "نمو" السوق الموازية يمثل شهادة نجاح جديدة للشركة ولفريق عملها الذي يعتبر عمودًا أساسيًا للنجاحات المتتالية، كما خصّ بالشكر المستشار المالي شركة السعودي الفرنسي كابيتال "شريك النجاح ومدير الاكتتاب" ممثلةً في رئيسها التنفيذي سلام الخنيزي وفريق عمله الذي عمل بجهد خلال سنتين بشكل متواصل معهم على ملف الطرح.