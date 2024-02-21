"أرماح الرياضية" تحصد جائزة أفضل عملية طرح لعام 2023

حصلت شركة "أرماح الرياضية" على جائزة أفضل عملية طرح لعام 2023 في سوق نمو "الموازي"، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز السوق المالية السعودي 2023.
وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة "أرماح الرياضية" فهد الحقباني الجائزة من الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان، وذلك خلال الحفل الذي أقيم على هامش ملتقى السوق المالية السعودية بنسخته الثالثة في الرياض، والذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف مشارك من المصدّرين والمستثمرين وقادة القطاع المالي، وأكثر من 2000 اجتماع بين المستثمرين وممثلي الشركات السعودية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أرماح الرياضية" عن سعادته وفخره بحصد الشركة لهذه الجائزة التي تمثل تتويجاً للعمل الاحترافي الذي عهدت عليه الشركة منذ تأسيسها في 2019، والذي استهدفت من خلاله "أرماح" منافسة المعايير الدولية؛ لتعزيز دورها في الارتقاء بمستقبل الرياضة في السعودية.
وأكد "الحقباني" أن حصول "أرماح الرياضية" على هذه الجائزة بعد عدة أشهر من إدراجها في "نمو" السوق الموازية يمثل شهادة نجاح جديدة للشركة ولفريق عملها الذي يعتبر عمودًا أساسيًا للنجاحات المتتالية، كما خصّ بالشكر المستشار المالي شركة السعودي الفرنسي كابيتال "شريك النجاح ومدير الاكتتاب" ممثلةً في رئيسها التنفيذي سلام الخنيزي وفريق عمله الذي عمل بجهد خلال سنتين بشكل متواصل معهم على ملف الطرح.
يُذكر أن "أرماح الرياضية" تملك عدة علامات تجارية رائدة في مجال اللياقة البدنية؛ أوبتيمو وبي_فت (OPTIMO and B_FIT)، والتي بدورها أعادت تشكيل مجال صناعة اللياقة من خلال شبكة الأندية القوية والخبرات التي تمتلكها.