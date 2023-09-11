"أدير العقارية" تنجح بتسويق مزاد "سوار جدة" بمبلغ يتجاوز 165.7 مليون ريال على مساحة 768 ألف متراً مربعاً

أعلنت شركة "أدير العقارية"، عن نجاحٍ مزاد "سوار جدة"، بعد تحقيق المزاد مبيعاتٍ بلغت 165,713,679 ريالاً) شاملة السعي والتصرفات العقارية (، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة بكل حرفية وإتقان اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م، في قاعة ليلتي بجدة، وسط حضور كبيرٍ وتنافسٍ شديدٍ بين صفوة شركات التطوير العقاري، ونخبة رجال الأعمال والمستثمرين الذي توافدوا من مختلف مناطق المملكة للفوز بهذه الفرصة الثمينة.
وتميزت الأرض التي تم بيعها بمساحتها المثالية البالغة 768,082 مترًا مربعًا، وتنوع استخداماتها، وموقعها الفريد في حي المليساء جنوب مدينة جدة، على مقربة من شواطئ البحر الأحمر، ومدن جدة الصناعية الثانية والثالثة، ومدينة الفيصلية، والعديد من المجتمعات السكنية الفاخرة، مما جعل منها فرصة نموذجية للتملك والاستثمار العقاري الناجح.
من جانبه أكد سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية أن نجاح المزاد يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق العقاري في جدة، وخاصةً منطقة جنوب جدة، التي تعتبر بيئة مثالية للاستثمار، وتشهد نموًا مستمرًا وطلبًا متزايدًا على الأراضي لإطلاق المشروعات الكُبرى وإنشاء الوحدات السكنية، والتجارية، والصناعية، واللوجستية، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وتمتعها بخدماتٍ وبنية تحتية متطورة.
وأضاف "الحربي" أن شركة أدير العقارية تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات والفرص لعملائها، وإلى تسويق العقارات بطرق احترافية وحديثة، بما يُحقق أعلى العوائد للمستثمرين، ويُعزز مكانتها كشركة عقارية رائدة في القطاع العقاري بالمملكة.
ودعا "الحربي" المستثمرين لترقب الفرص القادمة التي ستطرحها شركة "أدير العقارية" في مدينة جدة، للاستفادة من عجلة النمو المتسارعة التي تعيشها عروس البحر الأحمر بفضل الدعم الحكومي القوي، والرؤية الحكيمة لتطوير المدينة وجذب الاستثمارات إليها، وجعلها وجهة رئيسية للأعمال.