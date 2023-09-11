"أدير العقارية" تنجح بتسويق مزاد "سوار جدة" بمبلغ يتجاوز 165.7 مليون ريال على مساحة 768 ألف متراً مربعاً

من جانبه أكد سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية أن نجاح المزاد يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق العقاري في جدة، وخاصةً منطقة جنوب جدة، التي تعتبر بيئة مثالية للاستثمار، وتشهد نموًا مستمرًا وطلبًا متزايدًا على الأراضي لإطلاق المشروعات الكُبرى وإنشاء الوحدات السكنية، والتجارية، والصناعية، واللوجستية، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وتمتعها بخدماتٍ وبنية تحتية متطورة.