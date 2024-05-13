مستشفى حراء العام يُنهي معاناة مقيمة باستئصال كيس على المبيض بحجم 30 سم

نجح فريق طبي متخصص في قسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مقيمة تبلغ من العمر 17 سنة بعد استئصال كيس على المبيض يصل حجمه إلى ما يقارب 30 سم.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ وكانت تعاني من زيادة في حجم البطن مع وجود آلام شديدة ومستمرة أسفل البطن، وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة تَبين أن لديها كيسًا على المبيض؛ حيث تَقرر نقل المريضة إلى قسم العمليات، وتم إجراء العملية للمريضة بعد عرض الحالة على قسم التخدير؛ حيث قام الفريق الطبي باستئصال الكيس الموجود على المبيض والمحافظة على فرص الحمل والمبيض سليمًا.
وأضاف أن العملية استغرقت ما يقارب الساعة والنصف، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- دون وجود أي مضاعفات تُذكر بقيادة استشاريي النساء والولادة الدكتور رائد تلاب والدكتور محمد النجار؛ وبذلك أُنهِيت معاناة المريضة؛ حيث أمضت فترة شفائها وخرجت من المستشفى وهي بحالة جيدة الآن.
وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي على الجاهزية التامة دائمًا، واستعداد جميع مرافق المستشفيات المختلفة على مدار الـ٢٤ ساعة؛ حيث إن مستشفى حراء العام يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي وما يمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلًا عاليًا؛ لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى معايير الجودة.