مستشفى حراء العام يُنهي معاناة مقيمة باستئصال كيس على المبيض بحجم 30 سم

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ وكانت تعاني من زيادة في حجم البطن مع وجود آلام شديدة ومستمرة أسفل البطن، وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة تَبين أن لديها كيسًا على المبيض؛ حيث تَقرر نقل المريضة إلى قسم العمليات، وتم إجراء العملية للمريضة بعد عرض الحالة على قسم التخدير؛ حيث قام الفريق الطبي باستئصال الكيس الموجود على المبيض والمحافظة على فرص الحمل والمبيض سليمًا.