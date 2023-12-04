"الخالدي": ابتعاث العاملين في القطاع غير الربحي يفتح آفاقًا جديدة للإبداع

أكد عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله بن راشد الخالدي، استمرار وتوالي الممكنات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالقطاع غير الربحي وجعله شريكًا فاعلًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 ورفع الناتج المحلي.
وقال "الخالدي": يعدّ ما كشف عنه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن إتاحة التقديم للدراسة في التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي؛ بهدف التطوير والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة جديدة وممكنًا من الممكنات لهذا القطاع الحيوي وسيفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتميز والتأهيل للعاملين فيه، وتوفير فرص التعليم والتدريب والإبداع.
وأضاف: بهذا القرار الاستراتيجي ستتحقق العديد من المزايا المهمة، التي ستمنح المهتمين من الطموحين الفرصة للحصول على التعليم والتدريب في مجالات ذات صلة بمهام وأهداف المنظمات غير الربحية.
وأردف: سيكون هناك متخصصون يملكون المهارات اللازمة لتحقيق النجاح والتميز، كما سيسهم في بناء قاعدة معرفية في القطاع، وسيصبحون قادرين على تبنّي أفضل الممارسات وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لتحسين العمل وتنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية.
وتابع "الخالدي": باسمي ونيابة عن جميع العاملين في القطاع غير الربحي يشرفني أن أرفع الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان على اهتمامهما ورعايتهما لهذا القطاع والسعي لتطويره وتمكين العاملين فيه لتحقيق التطلعات وفق رؤية السعودية الطموحة 2030 .