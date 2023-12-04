"الخالدي": ابتعاث العاملين في القطاع غير الربحي يفتح آفاقًا جديدة للإبداع

وقال "الخالدي": يعدّ ما كشف عنه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن إتاحة التقديم للدراسة في التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي؛ بهدف التطوير والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة جديدة وممكنًا من الممكنات لهذا القطاع الحيوي وسيفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتميز والتأهيل للعاملين فيه، وتوفير فرص التعليم والتدريب والإبداع.