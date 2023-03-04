"التعاون الإسلامي": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعدّ "تحريضًا على القتل"

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التصريحات العنصرية الخطيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلايل سموتريش والتي "دعا من خلالها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة".