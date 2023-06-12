بالشراكة مع المنظمة الجيولوجية الصينية.. المملكة تبدأ عمليات مشروع المسح الجيولوجي

جاء ذلك في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، التي تطرقت إلى صناعات التعدين كقطاع رئيس يواكب متطلبات المستقبل، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، والرئيس التنفيذي لشركة ألبا البحرينية علي البقالي، والرئيس التنفيذي لشركة طاقة السعودية خالد نوح، ورئيس مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا المحدودة زونغ منغزنغ، والمدير المالي لشركة هونغكيوا الصينية ريان غوو، والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك أحمد السويدي.