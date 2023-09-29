بالصور .. افتتاح مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي وسط حضور دولي كبير

وشهد الافتتاح كلمة رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي، البروفيسور أمل بنت محمد الهاشم، والتي أكدت أن الجمعية تسير وفق نمو متوازن لتدخل عامها الخامس عشر محققة العديد من المنجزات التي أسهمت في ترسيخ وتطوير خدمات الطب الوراثي، منوهةً بالدعم الذي تجده الجمعية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.