في إنجاز تاريخي جديد.. السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع الاستثمار الجريء في عام 2023

وأكدت البيانات الصادرة من MAGNiTT أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 مقارنة بـــ 31% في عام 2022، وحققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً كدولة من دول مجموعة العشرين، وعضو ضمن مجموعة "بريكس" التي تمثل أحد أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.