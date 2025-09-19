"هواوي" تكشف عن سلسلة WATCH GT 6 في حدث الإطلاق العالمي

استضافت هواوي فعالية إطلاق منتجاتها المبتكرة في باريس، تحت شعار "اركب مع الريح". وشملت قائمة المنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها الجيل الجديد من سلسلة HUAWEI WATCH GT 6، وساعة HUAWEI WATCH Ultimate 2، وساعة HUAWEI WATCH D2، والتي تجمع بين التصميم الراقي ومزايا متقدمة لمتابعة الصحة واللياقة البدنية. كما شهد الحدث إطلاق سلسلة HUAWEI nova 14، وسماعات HUAWEI FreeBuds 7i، وجهاز HUAWEI MatePad 12 X. سلّطت هواوي الضوء على طرحها الجديد للعلامة التجارية تحت شعار "الآن ملكك"، وأطلقت فعالية GoPaint العالمية للإبداع 2025، التي تتبنى رؤية تركز على الشباب وتعزز الشمولية، وتجعل التكنولوجيا جزءًا من نسيج الحياة اليومية، داعية الجمهور العالمي للتخيل وصناعة المستقبل معًا.
تجسد سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 فلسفة "اركب مع الريح"، التي تعبر عن رؤية جديدة تجمع بين الموضة والرياضة. وبفضل إعادة هندسة شاملة من الصفر، توفر الساعة عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا، إلى جانب دقة استثنائية في تحديد المواقع الخارجية، مدعومة بنظام HUAWEI TruSense الجديد كليًا، لتقديم مؤشرات صحية شاملة وسريعة ودقيقة.
استنادًا إلى مكتبة تضم أكثر من 100 وضع للتمارين الرياضية، تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 تحسينات كبيرة لأربعة أنشطة خارجية أساسية: ركوب الدراجات، الجري على المسارات، الجولف، والتزلج. في وضع ركوب الدراجات، يظهر لأول مرة مقياس القوة الافتراضي، الذي يتيح تحليلات أداء احترافية دون الحاجة إلى مقياس قوة مخصص، مما يفتح الباب أمام تجربة أكثر تقدمًا في ركوب الدراجات. أما وضع الجري على المسارات فيقدم مزايا متقدمة مثل تحديد المواقع بدقة فائقة، ومخطط اتجاهات الارتفاع، وتحليل فوري لمستوى الانحدار. بينما يأتي وضع الجولف مزودًا بمجموعة واسعة من الخصائص عالية المستوى، من أبرزها خرائط المسارات عالية الدقة.
تتوفّر HUAWEI WATCH GT 6 Series للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداءً من اليوم بسعر يبدأ من 899 ريال مع هدايا قيّمة، وذلك عبر متجر هواوي الالكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.
HUAWEI WATCH Ultimate 2 و WATCH D2: إنجازات رائدة في تتبع اللياقة البدنية والصحة الاحترافية
تقدّم HUAWEI WATCH Ultimate 2 كأول ساعة ذكية في الصناعة مصممة للغوص مع دعم الوظائف الصوتية. وتمكّن تقنيتها الثورية القائمة على السونار من التواصل تحت الماء بين الساعات، مع ميزة SOS بلمسة واحدة، ما يوفر وسيلة تواصل أكثر فعالية، ويمنح مستكشفي أعماق البحار راحة بال أكبر.
تأتي HUAWEI WATCH D2 باللون الأزرق الجديد الرائع، وتدعم ميزات أكثر شمولًا لمراقبة ضغط الدم، بما في ذلك التذكير الفردي والتذكير المتكرر. ومع القياسات الفردية ومراقبة ضغط الدم المتنقلة، توفر هذه الميزات نظامًا قويًا ومتعدد الاستخدامات مصممًا لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة لإدارة ضغط الدم بفعالية.
تعيد سلسلة HUAWEI nova 14 تصور تصوير البورتريه على الهواتف المحمولة من خلال كاميرا Ultra Chroma الرائدة ومحرك XD Portrait Engine المحسّن، لتقديم صور بورتريه ذات عمق وملمس استثنائي. تتألق السلسلة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة الصعبة، مثل أماكن الحفلات الموسيقية، حيث تعرض المشاهد بوضوح مذهل وتفاصيل دقيقة. وتدعم الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل التصوير البورتريه بتقنية التركيز التلقائي وكاميرا مزدوجة، بالإضافة إلى تكبير خاص للبورتريه حتى x5، لتوفر قدرات سيلفي رائعة. كما تقدم السلسلة مجموعة واسعة من ميزات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمنح المستخدمين أدوات تحرير احترافية تضمن التميز في كل لقطة وخلوها من العيوب.
ستتوفّر HUAWEI nova 14 Series قريبا في المملكة العربية السعودية.
HUAWEI MatePad 12 X و M-Pencil Pro: عصر جديد من التعلم والإبداع بلا ورق
جهاز HUAWEI MatePad 12 X إصدار PaperMatte الجديد مزود بشاشة PaperMatte فائقة
الوضوح مصممة لتوفير راحة بصرية. ويعمل الجهاز بانسجام تام مع القلم HUAWEI M-Pencil Pro، الذي يدعم ميزات عملية مثل ظهور قوائم منبثقة داخل التطبيقات بضغطة واحدة، والوصول السريع إلى HUAWEI Notes بنقرة واحدة، وتغيير الفرشاة بسلاسة عن طريق الدوران.
فعالية GoPaint العالمية للإبداع 2025 انطلقت رسميًا الآن. وستحتفظ مسابقة هذا العام بالفئات الأربعة الكلاسيكية: الفن السردي، والألوان المائية والحبر الرقمي، وفن الخيال العلمي، والرسم المتقدم، مع إضافة فئة جديدة وهي الرسوم المتحركة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز المستخدمين المبدعين حول العالم على الإمساك بالقلم وإطلاق العنان لخيالهم.
من المنتظر أن يتوفّر جهاز HUAWEI MatePad 12 X للحجز المسبق قريبا في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 2299 ريال مع هدايا قيّمة، وذلك عبر متجر هواوي الالكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.
كشفت هواوي عن طرحها النابض بالحياة للعلامة التجارية تحت شعار "الآن ملكك"، وهو التزام بتعزيز الحوار الأعمق مع جيل جديد من المستهلكين حول العالم. ويعتمد هذا الطرح على الانفتاح والشمولية، بهدف خلق صدى ثقافي وعاطفي من خلال التكنولوجيا التي تجمع بين الابتكار والطابع الإنساني.
ومع تطلعها نحو المستقبل، تؤكد هواوي التزامها بدعم ثقافة الشباب واستخدام الابتكار كلغة عالمية. ومن خلال تصميم التكنولوجيا بروح أكثر دفئًا وتعاطفًا، تهدف هواوي إلى التناغم مع المجتمع العالمي والانطلاق في رحلة مشتركة نحو مستقبل مليء بإمكانات لا حصر لها.