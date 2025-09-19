"هواوي" تكشف عن سلسلة WATCH GT 6 في حدث الإطلاق العالمي

استنادًا إلى مكتبة تضم أكثر من 100 وضع للتمارين الرياضية، تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 تحسينات كبيرة لأربعة أنشطة خارجية أساسية: ركوب الدراجات، الجري على المسارات، الجولف، والتزلج. في وضع ركوب الدراجات، يظهر لأول مرة مقياس القوة الافتراضي، الذي يتيح تحليلات أداء احترافية دون الحاجة إلى مقياس قوة مخصص، مما يفتح الباب أمام تجربة أكثر تقدمًا في ركوب الدراجات. أما وضع الجري على المسارات فيقدم مزايا متقدمة مثل تحديد المواقع بدقة فائقة، ومخطط اتجاهات الارتفاع، وتحليل فوري لمستوى الانحدار. بينما يأتي وضع الجولف مزودًا بمجموعة واسعة من الخصائص عالية المستوى، من أبرزها خرائط المسارات عالية الدقة.