تعليم الرياض توضح مواعيد وإجراءات التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات

وأكدت "تعليم الرياض" أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر نظام فارس، ولن تُقبل الطلبات الورقية، مع ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة، وهي: صورة من الهوية الوطنية، وشهادة الآيبان البنكية، وإخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية، وإخلاء طرف من صندوق التنمية الزراعية، وإخلاء طرف من بنك التنمية الاجتماعية، وبيان بخدمات الموظف موضح فيه الإجازات الاستثنائية والحسميات.