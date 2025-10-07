تعليم الرياض توضح مواعيد وإجراءات التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات

في خطوة تنظيمية، وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعميمًا عاجلًا بشأن إتاحة التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية، بدءًا من 15 / 3 / 1447هـ وحتى 10 / 7 / 1447هـ، وذلك عبر نظام "فارس" الإلكتروني.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح لمن بلغت خدمتهم الصافية 25 سنة فأكثر، مبينةً أن ترك العمل سيكون بنهاية الفصل الدراسي الأول بتاريخ 21 / 7 / 1447هـ، فيما سيكون ترك العمل لمعلمي التخصصات ذات الاحتياج بنهاية العام الدراسي.
وأكدت "تعليم الرياض" أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر نظام فارس، ولن تُقبل الطلبات الورقية، مع ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة، وهي: صورة من الهوية الوطنية، وشهادة الآيبان البنكية، وإخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية، وإخلاء طرف من صندوق التنمية الزراعية، وإخلاء طرف من بنك التنمية الاجتماعية، وبيان بخدمات الموظف موضح فيه الإجازات الاستثنائية والحسميات.
وشددت الإدارة على أن طلب التقاعد المبكر يُعد نافذًا بعد اعتماده من صاحب الصلاحية، ولا يمكن العدول عنه بعد الموافقة.
واختتمت الإدارة توجيهها بدعوة إدارات التعليم إلى إبلاغ منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية بمضمون التعميم، وإتاحة الفرصة للراغبين في التقديم خلال الفترة المحددة.