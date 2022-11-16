جدة تستضيف الاجتماع الثاني لقضايا الاحتيال المالي والأمن السيبراني وصلتهما بالجرائم المنظمة

تستضيف جدة أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية".
يشارك فيه النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب من 10 دول عربية.
ومن المشاركين الدوليين مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوروبي "اليوروجست".
ضم الاجتماع خمس ورش عمل حيال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ودور الأمن السيبراني في ذلك.
النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي قال إن أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تواجه تحديات ضخمة في مجال الاحتيال المالي، لكونها من القضايا المؤرقة للمجتمعات واقتصادياتها الكلية والجزئية.
ويعد أحد أهم أهداف الاجتماع تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.