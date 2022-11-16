جدة تستضيف الاجتماع الثاني لقضايا الاحتيال المالي والأمن السيبراني وصلتهما بالجرائم المنظمة

النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي قال إن أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تواجه تحديات ضخمة في مجال الاحتيال المالي، لكونها من القضايا المؤرقة للمجتمعات واقتصادياتها الكلية والجزئية.