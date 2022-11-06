"الصحة" توقع اتفاقية مع شركة "روش" لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي

وتفصيلاً، تمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في الرعاية الطبية الحكيمة لتقديم علاج نوعي لمرضى الضمور العضلي الشوكي وهو مرض وراثي جيني يصيب الأطفال في سن مبكرة وقد يمتد معهم إلى سن البلوغ ويؤدي إلى ضعف العضلات ومضاعفات تنفسية، حيث يعطى هذا الدواء لأول مرة عن طريق الفم.