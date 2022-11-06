"الصحة" توقع اتفاقية مع شركة "روش" لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي

برعاية وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وقعت وزارة الصحة، اتفاقية تعاون، مبنية على القيمة المحققة value-based agreement مع شركة روش السعودية.
وتفصيلاً، تمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في الرعاية الطبية الحكيمة لتقديم علاج نوعي لمرضى الضمور العضلي الشوكي وهو مرض وراثي جيني يصيب الأطفال في سن مبكرة وقد يمتد معهم إلى سن البلوغ ويؤدي إلى ضعف العضلات ومضاعفات تنفسية، حيث يعطى هذا الدواء لأول مرة عن طريق الفم.
ووقع الاتفاقية كل من وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع، والمهندس مرعي الجابري الوكيل المساعد للإمداد و من جانب شركة روش السعودية مدير عام الشركة في السعودية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن أحد برامج وزارة الصحة ممثلة بالوكالة العلاجية، للرعاية المبنية على القيمة المحققة.