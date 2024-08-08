خدمات تسهل أداء المناسك.. تهيئة 6 مصليات بالمسجد الحرام لخدمة ذوي الإعاقة

وأشارت الهيئة إلى 6 مصليات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام بتوسعة الملك فهد -رحمه الله- وأن دخول الرجال في الدور الأول مقابل باب 91، والدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة 68".