خدمات تسهل أداء المناسك.. تهيئة 6 مصليات بالمسجد الحرام لخدمة ذوي الإعاقة

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن 6 مصليات تم تهيئتها بالمسجد الحرام للأشخاص ذوي الإعاقة تحتوي على كل الخدمات التي تساعدهم على أداء مناسكهم.
وأوضحت الهيئة، أن خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، تشمل "لوحات إرشادية، ومسارات خاصة مزودة برموز وعلامات لتسهيل تنقلهم، ومنحدرات تسهّل عملية الدخول والخروج بالعربات المتحركة".
وأضافت: "مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن توافر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعربات كهربائية ويدوية مجانية في خدمتهم".
وأشارت الهيئة إلى 6 مصليات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام بتوسعة الملك فهد -رحمه الله- وأن دخول الرجال في الدور الأول مقابل باب 91، والدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة 68".
وأما دخول ذوي الإعاقة من النساء، فيكون من باب 88 الأرضي، وباب 65 الدور الأول الشبيكة، ومصلى 15 المطل على صحن المطاف.