بوغوتا.. "مذكرة تفاهم سياسية" تجمع نائب وزير خارجية المملكة ونظيره الكولومبي

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الجمعة، نائب وزير خارجية جمهورية كولومبيا السفير فرانسيسكو كووي غرانادوز، وذلك في العاصمة الكولومبية بوغوتا.