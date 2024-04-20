بوغوتا.. "مذكرة تفاهم سياسية" تجمع نائب وزير خارجية المملكة ونظيره الكولومبي

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الجمعة، نائب وزير خارجية جمهورية كولومبيا السفير فرانسيسكو كووي غرانادوز، وذلك في العاصمة الكولومبية بوغوتا.
ووقّع "الخريجي" ونظيره الكولومبي، خلال اللقاء، مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية البلدين الصديقين، وذلك بحضور وزير خارجية كولومبيا بالوكالة خيبلبيرتو موريو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطوير التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية كولومبيا محمد الشاطري، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.