استراتيجية "الملكية الفكرية".. ترسيخ للإبداع وممكن لتحقيق رؤية طموحة

يمكّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإبداع والابتكار من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وتُعد الاستراتيجية أحد ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع؛ من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع.
ويُسهم دعم ولي العهد، في الوصول إلى اقتصاد معرفي، حيث ينمو الاقتصاد وتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية، حيث تأتي الرؤية الطموحة لترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الإبداع والابتكار، ولذلك اعتبرت المملكة العربية السعودية، الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحدى مبادرات رؤية المملكة لعام 2030م.
ولاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية، جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون أحد الركائز المهمة في هذه الاستراتيجية وتستهدف هذه الركيزة تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.
وتُسهم كذلك في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها واستنادًا إلى استثمارات المملكة في مدن ومشروعات المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل ذا لاين ونيوم وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية رقمية قوية.
ولذلك اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.
وسيكون هناك لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت إلى الجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وتوفير الدعم لها.
وكان سمو ولي العهد، أكد تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وقال سموه: "لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتُسهم في نمو المنشآت".
واستكمل سموه: "كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين".