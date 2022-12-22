استراتيجية "الملكية الفكرية".. ترسيخ للإبداع وممكن لتحقيق رؤية طموحة

ويُسهم دعم ولي العهد، في الوصول إلى اقتصاد معرفي، حيث ينمو الاقتصاد وتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية، حيث تأتي الرؤية الطموحة لترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الإبداع والابتكار، ولذلك اعتبرت المملكة العربية السعودية، الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحدى مبادرات رؤية المملكة لعام 2030م.