مُحافظ الأحساء يتوّج الفائزين بجمال الخيل العربية الأصيلة

من جانبه أعرب مدير اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور لؤي الهاشم، عن شكره وتقديره، لسمو محافظ الأحساء على حضوره وتشريفه، وعلى الدعم غير المحدود لرياضة الفروسية في الأحساء والعناية بالخيل العربية الأصيلة، سعيًا لتصبح المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاجها، كما قدم شكره وتقديره لكافة الجهات الداعمة والمشاركة وعلى رأسها مقام محافظة الأحساء وأمانة الأحساء ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ولكافة اللجان من شباب الأحساء على حسن التنظيم طوال فترة المهرجان التي امتد 3 أيام.