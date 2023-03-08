استمر صرفه 9 أشهر.. انتهاء الدعم المالي الإضافي لبرنامج "حساب المواطن"..غدًا

وبإيداع الدفعة رقم (64) لشهر مارس الحالي من برنامج حساب المواطن يوم غدٍ، سيعود مبلغ الدعم المالي للبرنامج بدءًا من الدفعة (65) لشهر إبريل المقبل إلى ما كان عليه قبل شهر يوليو من عام 2022م؛ ما لم يصدر توجيه ملكي كريم بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.