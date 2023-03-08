استمر صرفه 9 أشهر.. انتهاء الدعم المالي الإضافي لبرنامج "حساب المواطن"..غدًا

مع إيداع الدفعة المالية لبرنامج "حساب المواطن" غدًا الخميس في حسابات المستفيدين والمستفيدات؛ ينتهي الدعم المالي الإضافي لبرنامج "حساب المواطن" بعد أن استمر صرفه للمستفيدين والمستفيدات المؤهلين لمدة 9 أشهر، بتوجيه ملكي كريم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وبإيداع الدفعة رقم (64) لشهر مارس الحالي من برنامج حساب المواطن يوم غدٍ، سيعود مبلغ الدعم المالي للبرنامج بدءًا من الدفعة (65) لشهر إبريل المقبل إلى ما كان عليه قبل شهر يوليو من عام 2022م؛ ما لم يصدر توجيه ملكي كريم بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا بتاريخ 4 يوليو 2022م بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ منها مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي لمستفيدي ومستفيدات برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام المالي 2022م وفتح التسجيل الجديد في البرنامج؛ وذلك بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وفي تاريخ 10 يناير 2023م، وجّه خادم الحرمين الشريفين بتمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج؛ وذلك امتدادًا لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
يُشار إلى أن الدفعة المالية لشهر مارس (64) سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين المؤهلين شاملة الدعم المالي الإضافي، صباح الخميس 9 مارس لمصادفة الموعد المحدد للإيداع (10) يوم الجمعة.