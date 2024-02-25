محافظ الطائف يطّلع على استعدادات بدء الفصل الدراسي الثالث

استقبل محافظُ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في ديوان المحافظة؛ المديرَ العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
واطّلع الأمير "سعود" على أعمال الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، خلال سير الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني، واحتفالات المدارس بـ"يوم التأسيس".
كما اطّلع على خطة الإدارة لبدء الفصل الدراسي الثالث، وتوزيع جميع المقرّرات للطلاب والطالبات على المدارس.
ونوّه محافظ الطائف إلى ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، أيدها الله، متمنّيًا للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات المزيدَ من التوفيق والنجاح.
وأشاد الأمير "سعود" بالجهود القائمة في الإدارة والمدارس، والتعاون المثمر الذي تضافرت به الجهود، متطلّعًا لاستمرار التكاملية لخدمة أبناء وبنات المحافظة خلال مراحل تحصيلهم العلمي.
وقدّم مديرُ عام التعليم الدكتور سعيد الغامدي، الشكرَ والتقدير لاهتمام وحرص محافظ الطائف، ومتابعته ودعمه المستمرّ لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، والعناية بالطلاب والطالبات لنجاح رحلتهم التعليمية في ظلّ دعم القيادة الرشيدة.