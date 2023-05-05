مساء اليوم.. سماء المملكة على موعد مع خسوف شبه الظل القمري

وقال عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح: عند غياب الشمس من اليوم الجمعة يحدث خسوف للقمر "شبه الظل" وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً تقريباً وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة للعامة، إلا لمن يدقق النظر، حيث سيلاحظ الراصد اختلافًا بسيطًا على إضاءة القمر خلال فترة تمتد إلى حوالي نصف ساعة قبل وبعد الذروة فقط يمكن رصده من قبل الهواة.