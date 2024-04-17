معهد "دهانات الجزيرة" للتدريب يُطلق برنامج "قادة المستقبل"

ولأن بيئات العمل تتميز بطابعها التنافسي، تحرص "دهانات الجزيرة" على تطوير مواردها البشرية بشكل مستمر بما يواكب تطلعات السوق للبقاء في الطليعة والاستمرار كإحدى الشركات الرائدة التي تقدم خدمات ومنتجات مُبتكرة في السوق، وبالتالي فهي تدعم موظفيها للوصول لأعلى مستوى من الأداء من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لتحقيق هذا الهدف الذي يسهم في "إعداد مواطن طموح يمتلك المهارات والمعرفة ويواكب المتغيرات المتجددة لسوق العمل، مما يساهم في بناء اقتصاد متين قائم على المهارات والمعرفة وأساسه رأس المال البشري" وفق ما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وبما يدعم رؤية المملكة 2030 في ما يخص التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.