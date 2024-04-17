معهد "دهانات الجزيرة" للتدريب يُطلق برنامج "قادة المستقبل"

أطلق معهد التدريب الخاص بـ"دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أولى دورات برنامج "قادة المستقبل" لـ50 من موظفي الشركة سعياً لتطوير وتمكين قدراتهم ومهاراتهم، حيث يُعد الاستثمار في تنمية القدرات البشرية جزءاً مهماً لنجاح أي منشأة أو مؤسسة.
ولأن بيئات العمل تتميز بطابعها التنافسي، تحرص "دهانات الجزيرة" على تطوير مواردها البشرية بشكل مستمر بما يواكب تطلعات السوق للبقاء في الطليعة والاستمرار كإحدى الشركات الرائدة التي تقدم خدمات ومنتجات مُبتكرة في السوق، وبالتالي فهي تدعم موظفيها للوصول لأعلى مستوى من الأداء من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لتحقيق هذا الهدف الذي يسهم في "إعداد مواطن طموح يمتلك المهارات والمعرفة ويواكب المتغيرات المتجددة لسوق العمل، مما يساهم في بناء اقتصاد متين قائم على المهارات والمعرفة وأساسه رأس المال البشري" وفق ما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وبما يدعم رؤية المملكة 2030 في ما يخص التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.
وأشاد مدير معهد التدريب المهندس إسماعيل الأحمري بجهود شركة دهانات الجزيرة في تطوير وتنمية المواهب بتقديم برامج تدريب متقدمة تساهم في بناء مستقبل مشرق لكوادر الشركة، ومن ضمنها برنامج "قادة المستقبل" الذي تم تصميمه بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تركز على تطوير المهارات والقدرات الفنية والقيادية والإدارية للموظفين بما يمكنهم من التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي قد تواجههم، وذلك من خلال ورش عملية تساعد على تعزيز المعرفة الفنية والمهارات الإدارية الأساسية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة فرق العمل بنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.