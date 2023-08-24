علامة على تصرّم الصيف وتوافقه "ممطرة".. حلول "سهيل" في قراءة لـ"الحصيني"

وتابع: أيام سهيل 53 يومًا، وتظهر فيه نجوم (الطرفة 13 يومًا- الجبهة 14 يومًا- الزبرة 13 يومًا- الصرفة 13 يومًا)؛ حيث تقول العامة: "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل" كناية عن تحسن الأجواء، وكثرة التمر كناية عن أن فرصة هطول الأمطار تزداد فيه؛ حيث يستبشر العرب بطلوعه باديتها وحاضرتها.