حافلة مكافحة الاحتيال تحط رحالها بمحافظة الحريق غداً

وكان قد تم إطلاق الحملة ولأول مرة وبالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة حافلة توعوية من مدينة الرياض إلى 10 محافظات في المملكة تحمل سفراء مدربين ومؤهلين لرفع وعي الجمهور بالتعاملات المالية وتثقيفهم لمكافحة الاحتيال المالي والطرق السليمة في التعاملات المالية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية الهادفة لرفع الوعي وتقديم الاستشارات المتخصصة.