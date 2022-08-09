حافلة مكافحة الاحتيال تحط رحالها بمحافظة الحريق غداً

تقوم حافلة التوعية الخاصة بالحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال برفقة عدد من المختصين بزيارة إلى محافظة الحريق غدا الأربعاء، وذلك ضمن الحملة التي تحمل شعار (خلك حريص)، حيث تم دعوة الأهالي بالمحافظة للمشاركة وحضور ورش العمل والتي ستقام في استراحة البلدية.
وتأتي الحملة ضمن جهود لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لمواصلة حملتها الوطنية لرفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي تحت شعار "خلك حريص". حيث تحط الحافلة رحالها بمحافظة الحريق.
وتم إعداد برنامج يتناسب مع أهداف الحملة لمكافحة أساليب الاحتيال وسيتم خلالها زيارة المحافظة والبلدية والمستشفى، كما سيقام برنامج توعوي شامل يتضمن عدة محاضرات، وورش عمل ومسابقات وجوائز.
وكان قد تم إطلاق الحملة ولأول مرة وبالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة حافلة توعوية من مدينة الرياض إلى 10 محافظات في المملكة تحمل سفراء مدربين ومؤهلين لرفع وعي الجمهور بالتعاملات المالية وتثقيفهم لمكافحة الاحتيال المالي والطرق السليمة في التعاملات المالية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية الهادفة لرفع الوعي وتقديم الاستشارات المتخصصة.
كما تشهد الحملة مشاركة واسعة لجميع شركات وتطبيقات الشحن والتوصيل الرائدة في المملكة، حيث ستسهم في نشر 800,000 ملصق توعوي يُرفَق مع الشحنات والعديد من المخرجات عبر القنوات الرقمية من خلال تطبيقات التوصيل وشركات الشحن، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.