47 مئوية.. المدينة المنوّرة والأحساء تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والأحساء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 16 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنوّرة والأحساء 47 مئوية، وكل من: الرياض والصمان ووادي الدواسر والخرج 46 درجة، ثم بريدة والعلا وحفر الباطن والمجمعة والدهناء 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 16 مئوية، تليها أبها 20 درجة، والباحة 21 مئوية، ثم القريات 23 درجة، وطريف 24 مئوية، والطائف 25 درجة.
وسجّلت ينبع والسودة وجدة وأبها والباحة والقنفذة والوجه أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.