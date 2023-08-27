47 مئوية.. المدينة المنوّرة والأحساء تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والأحساء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 16 مئوية.