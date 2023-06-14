"الدرب".. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تتسبب في سقوط هناجر وأعمدة كهرباء

شهدت محافظة الدرب شمال جازان عصر اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسببت في اقتلاع هناجر وواجهات محلات وأعمدة كهرباء وإنارة؛ ما أثار حالة من الذعر والرعب في نفوس السكان والمسافرين.
وأجبرت الحالة الجميع على التوقف عن السير في الوقت الذي تواجدت فيه الجهات الأمنية والتي أصدرت نداءات تحذيرية.
وقالت مصادر "سبق" إن الحالة المطرية كانت شديدة وغير مسبوقة، مستغربين غياب التحذيرات المتقدمة من الجهات المعنية، ومؤكدين اقتصار الخسائر على الممتلكات، في حين لم تسجل إصابات أو وفيات وفق المعلومات الأولية ولله الحمد.