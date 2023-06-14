"الدرب".. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تتسبب في سقوط هناجر وأعمدة كهرباء

وقالت مصادر "سبق" إن الحالة المطرية كانت شديدة وغير مسبوقة، مستغربين غياب التحذيرات المتقدمة من الجهات المعنية، ومؤكدين اقتصار الخسائر على الممتلكات، في حين لم تسجل إصابات أو وفيات وفق المعلومات الأولية ولله الحمد.