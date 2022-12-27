وكيل "الداخلية" يجتمع مع وكلاء إمارات المناطق ويؤكد أهمية تلمّس احتياجات المواطن

ونقل "الفالح" للمشاركين تحيّات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على أن تحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها، وفي مقدمتها تلمّس احتياجات المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة له في أنحاء المملكة كافة، تأسياً بنهج القيادة الحكيمة، وعملاً بالتوجيهات السامية، القاضية ببذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، لتعزيز مسيرة الخير والنماء، وزيادة المكاسب الحضارية التي تحرص الدولة على إنجازها من خلال برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.