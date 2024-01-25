"السعودية الفتية".. اكتفاء ذاتي صحي وخطط حيوية لمستقبل مبهر

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية توفير فرص العمل والوظائف الشاغرة بقدر عال، وبمختلف المستويات والفئات، بإجمالي 11 ألف وظيفة نوعية بحلول عام 2030، وتمكن الإستراتيجية الدولة من الاكتفاء الذاتي، كما تستهدف بحلول عام 2040، أن يسهم قطاع التقنية الحيوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3%، وبإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال.