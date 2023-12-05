PLAYHERA Global و E-Motion Entertainment تطلقان Playhera indononesia صناعةً للترفيه وتأكيدًا لمتانة اقتصادية تُشكّلها شركة سعوديّة في هذا المجال

وتحدث مُلاعب "سنوفّر PLAYHERA Indonesia للاعبين الإندونيسيين تجربة ألعاب غامرة ومتعددة الأوجه ستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع الألعاب والمبدعين المفضلين لديهم بطريقة جديدة ومبتكرة حيث تُعتبَر شركة PLAYHERA Indonesia خطوة مهمة في تطوير صناعة الألعاب في إندونيسيا؛ ونلتزم من خلالها بالابتكار والتجديد، كما نضع معيارًا جديدًا للنظام البيئي للألعاب، ممّا يعزّز مجتمعًا ديناميكيًا ومترابطًا يمتد إلى ما هو أبعد في عالم الألعاب كما أنّ PLAYHERA Indonesia منصة لديها القدرة على تغيير صناعة الألعاب في إندونيسيا وخارجها؛ من خلال الجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والالتزام بالابتكار.