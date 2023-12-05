PLAYHERA Global و E-Motion Entertainment تطلقان Playhera indononesia صناعةً للترفيه وتأكيدًا لمتانة اقتصادية تُشكّلها شركة سعوديّة في هذا المجال

أعلنت شركة PLAYHERA Global، القوة الرائدة خلف منصة الألعاب الثورية و E-Motion Entertainment، الشركة الرائدة في صناعة الترفيه الإندونيسية، اليوم عن إطلاق PLAYHERA Indonesia يمثّل هذا المشروع المشترك الرائد علامة بارزة في تطور صناعة الألعاب، ويعِد بإعادة تشكيل المشهد ليس فقط في إندونيسيا، إنّما على المسرح العالمي.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلايهيرا نايف مُلاعب قائلاً "اليوم PLAYHERA تعدُّ منصة ألعاب متعددة الاستخدامات وتقدم مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والبطولات والألعاب السحابية والمحافظ الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي".
وأردف مُلاعب "تعمل PLAYHERA على توحيد جميع أصحاب المصلحة في سلسلة قيمة الألعاب، ممّا يعزز التعاون والابتكار وخلق اقتصاد عادل للصناعة".
وتحدث مُلاعب "سنوفّر PLAYHERA Indonesia للاعبين الإندونيسيين تجربة ألعاب غامرة ومتعددة الأوجه ستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع الألعاب والمبدعين المفضلين لديهم بطريقة جديدة ومبتكرة حيث تُعتبَر شركة PLAYHERA Indonesia خطوة مهمة في تطوير صناعة الألعاب في إندونيسيا؛ ونلتزم من خلالها بالابتكار والتجديد، كما نضع معيارًا جديدًا للنظام البيئي للألعاب، ممّا يعزّز مجتمعًا ديناميكيًا ومترابطًا يمتد إلى ما هو أبعد في عالم الألعاب كما أنّ PLAYHERA Indonesia منصة لديها القدرة على تغيير صناعة الألعاب في إندونيسيا وخارجها؛ من خلال الجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والالتزام بالابتكار.
ويقدر حجم سوق الألعاب بإندونيسيا اليوم ٣.٢ مليار دولار و يتوقع وصوله إلى ٥.٤ مليار بحلول ٢٠٢٨ و عدد اللاعبين اليوم ١٣٠ مليون لاعب من اصل ٢٨٠ مليون نسمه بمعدل ٤٦٪ من اجمالي التعداد السكاني و يتوقع وصول اللاعبين بإندونيسيا إلى ١٧٩ مليون لاعب بحلول ٢٠٢٨. ويقدر الإنفاق للمستخدم اليوم ب ٢٩ دولار و يتوقع وصوله إلى ٩٨ دولار بحلول ٢٠٢٨
الجدير بالذكر أن PLAYHERA Global تأسست في المملكة العربية السعودية في عام 2018 وهي شركة سعوديّة رائدة في هذا المجال حيث أطلقت PLAYHERA MENA عام ٢٠٢٢ بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما اطلقت PLAYHERA اليابان. وتعمل على التخطيط بالتوسع في العديد من الأسواق الجديدة في آسيا.