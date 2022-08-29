محليات

أمير عسير يتابع انتظام 480 ألف طالب وطالبة بمدارس المنطقة

أكد حرص القيادة على دعم البيئات التعليمية وتطويرها
أمير عسير يتابع انتظام 480 ألف طالب وطالبة بمدارس المنطقة
محمد طيران
محمد طيران

تابع أمير عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، انتظام قرابة 480 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس المنطقة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وأكد الأمير "تركي" حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعم وتحسين إمكانات البيئات التعليمية وتطويرها، ورفع جودة التعليم وبرامجه التي تكفل نجاح خططه.

ووقف الأمير تركي بن طلال، ميدانيًا على عودة طلاب المرحلة الابتدائية في مدرسة النور الابتدائية والمتوسطة، الواقعة بمركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير، على بعد أكثر من 180 كم من مدينة أبها.

جاء ذلك بحضور مدير تعليم محايل عسير، وعدد من القيادات التعليمية.

أمير عسير
العام الدراسي الجديد
تركي بن طلال بن عبدالعزيز

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