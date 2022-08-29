أمير عسير يتابع انتظام 480 ألف طالب وطالبة بمدارس المنطقة

ووقف الأمير تركي بن طلال، ميدانيًا على عودة طلاب المرحلة الابتدائية في مدرسة النور الابتدائية والمتوسطة، الواقعة بمركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير، على بعد أكثر من 180 كم من مدينة أبها.