مكوّن من 50 عضواً.. وفد أعمال سعودي رفيع المستوى يصل باكستان غداً

من المقرر أن يصل غداً الأحد وفدٌ تجاري رفيع المستوى مكوّن من 50 عضواً من المملكة العربية السعودية إلى باكستان، بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وتعزيز الروابط التجارية مع رواد الأعمال المحليين.