مكوّن من 50 عضواً.. وفد أعمال سعودي رفيع المستوى يصل باكستان غداً

من المقرر أن يصل غداً الأحد وفدٌ تجاري رفيع المستوى مكوّن من 50 عضواً من المملكة العربية السعودية إلى باكستان، بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وتعزيز الروابط التجارية مع رواد الأعمال المحليين.
يشارك في الوفد نحو 30 شركة سعودية تمثل قطاعات اقتصادية متنوّعة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطيران والإنشاءات والتنقيب عن المعادن والزراعة وتنمية الموارد البشرية.
ووفقاً للمسؤولين، بلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان في النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من مليارَيْن و482 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات الباكستانية 262.58 مليون دولار، والصادرات السعودية 2.219 مليار دولار.
وقالوا إن أهم صادرات باكستان إلى السعودية تتكوّن من الأرز ولحوم الأبقار والفواكه والخضراوات والخيام ومستلزمات التخييم، في حين تتمثل الواردات من السعودية المنتجات البترولية وبوليمرات البروبيلين والإيثيلين.