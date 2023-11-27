إقبالٌ كبيرٌ مع تحسُّن الأجواء.. 16 موقعاً لمُحبي رياضة المشي بالعاصمة المقدّسة

تشهد الممرات الخاصة بالمشاة في مكة المكرّمة، إقبالاً كبيراً من مُحبي ممارسة رياضة المشي مع تحسُّن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرّمة، حيث ينتشر عديدٌ من ممرات المشاة في أحياء العاصمة المقدّسة في أكثر من 16 موقعاً، منها: حي النسيم، بطحاء قريش، العوالي، الفيحاء، الحمراء، والشرائع، وغيرها من أحياء العاصمة المقدّسة.