"تعليم الباحة" يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد المقبل

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي بقطاع السراة سيبدأ في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وستنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا، وفي قطاع تهامة سيبدأ في تمام الساعة 6:45 صباحًا، وستنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة؛ لضمان الانضباط المدرسي، والحفاظ على سلامة الطلبة.