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القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
السلطان هيثم بن طارق
الأمير محمد بن سلمان

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