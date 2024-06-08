الحجاج العابرون بمنطقة الرياض برًّا في ضيافة "الأمانة" عبر "مراكز خدمة ضيوف الرحمن"

يشار إلى أن عددًا من بلديات المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة الرياض تشارك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وهي بلديات: (الخرج، القويعية، رماح، وادي الدواسر، عفيف)، بالإضافة إلى دعم بلديات مدينة الرياض.