الحجاج العابرون بمنطقة الرياض برًّا في ضيافة "الأمانة" عبر "مراكز خدمة ضيوف الرحمن"

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدماتها في مراكز خدمة ضيوف الرحمن، التي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج القادمين عبر خط السير لمنطقة الرياض حتى خروجهم منها، وتقديم خدمات الضيافة والاستقبال؛ بما يوفر الراحة لضيوف الرحمن، وتشمل الضيافة تقديم الهدايا وتقديم خدمات لوجستية متنوعة.
وتستهدف مراكز ضيوف الرحمن خدمة الحجاج العابرين بمنطقة الرياض برًّا، وتقديم الخدمات المختلفة بمشاركة الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والإسهام الفاعل من المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.
يشار إلى أن عددًا من بلديات المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة الرياض تشارك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وهي بلديات: (الخرج، القويعية، رماح، وادي الدواسر، عفيف)، بالإضافة إلى دعم بلديات مدينة الرياض.
ويأتي عمل الأمانة على تقديم الخدمات؛ تحقيقًا لاستراتيجيتها في تفعيل دور المشاركة المجتمعية، التطوعية، وتقديم الخدمات لزوار وسكان منطقة الرياض؛ تفعيلًا لدور الأمانة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتكون الرياض بيئة تنافسية مزدهرة.