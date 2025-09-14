في ليلة استثنائية وأمام أكثر من 70 ألف متفرج في لاس فيغاس ... الملاكم الأميركي تيرينس كروفورد بطلاً للعالم بلا منازع في وزن فوق المتوسط

المواجهة بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد بدأت بحذر في الجولات الأولى، حيث اعتمد الملاكم الأميركي على الحركة السريعة، فيما ركز المكسيكي على السيطرة على مركز الحلبة والضغط باللكمات للجسم. ونجح كروفورد في فرض أسلوبه خلال الجولات الثالثة حتى السادسة بفضل دقة ضرباته، إذ أصاب خصمه بلكمات يسارية متكررة وأظهر مرونة كبيرة في الإفلات من الضغط، ما منحه أفضلية نسبية في منتصف النزال. ومع ذلك، لم يتراجع كانيلو، إذ رد بسلسلة من اللكمات القوية للجسم والوجه، وأشعل المدرجات بمحاولاته لفرض قوته البدنية. وشهدت الجولة السابعة تفوقاً واضحاً لكروفورد بفضل دقة اللكمات وتنوعها، قبل أن يتعرض لاصطدام بالرأس في الجولة الثامنة تسبب في توقف قصير. ومع استئناف الجولة التاسعة، استعاد كانيلو توازنه وأطلق يمناه القوية على وجه كروفورد، ليعيد الحماس للمواجهة. ومع تقدم الجولات، بدا النزال متكافئاً إلى حد كبير.