"العدل": 43 مليون خدمة إلكترونية عبر "ناجز" خلال النصف الأول من 2024

قدمت وزارة العدل أكثر من 43 مليون خدمة عبر منصة ناجز Najiz.sa، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، دون الحاجة إلى زيارة المقارّ العدلية، عبر تمكينهم من خدمات: القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بُعد، بالجودة والكفاءة نفسها.