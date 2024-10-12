"القوات الجوية السعودية تصل إلى باكستان للمشاركة في تمرين 'درع السند 2024' بمشاركة مصر وتركيا"

ويهدف تمرين "درع السند 2024" إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة، ورفع جاهزية القوات الجوية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية في المنطقة.. كما يسهم التمرين في تطوير التكتيكات القتالية الجوية والتدريب على أحدث تقنيات الطيران.