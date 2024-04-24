تمتد إلى الباحة.. "الأرصاد": أمطار خفيفة على هذه المناطق وأتربة وغبار على أخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة؛ مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.