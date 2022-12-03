مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يفتتح الاثنين القادم فعاليات المؤتمر العالمي لطب الطوارئ

تنطلق الاثنين القادم 5 ديسمبر 2022م فعاليات المؤتمر العالمي لطب الطوارئ، تحت شعار "الريادة من خلال الابتكار"، الذي ينظّمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، على مدار أربعة أيام من المحاضرات العلمية التفاعلية وورش العمل التطبيقية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 23 ساعة تعليم طبي مستمر.
هذا وقد أكملت اللجنة العلمية المنظّمة كافة استعداداتها النهائية لهذا المؤتمر الهام، الذي يشارك فيه 85 متحدثًا ومحاورًا من مختلف دول العالم، يقدمون خلاله 45 محاضرة و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى 10 حلقات نقاشية.
وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمجموعة د. سليمان الحبيب، ورئيس اللجنة المنظمة: إن هذا المؤتمر يستهدف أطباء الطوارئ والعناية المركزة وطب الأسرة والكوادر التمريضية والمسعفين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في حساسية طب الطوارئ كتخصص معنيّ بالتعامل مع الحالات والإصابات الحرجة المهدّدة للحياة، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا الهامة التي سيناقشها.
وأوضح د. العسيري أن المؤتمر يستعرض أحدث مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث والسموم، ويدير نقاشًا عميقًا حول طرق إنعاش الكبار والصغار وكيفية تحسين نوعية العلاج، معربًا عن ثقته في أن المناقشات والأطروحات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر ستسهم في إيجاد أفكار إيجابية لطب الطوارئ وخدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمملكة.
وأضاف د. العسيري أن المؤتمر يعدّ من أكبر التجمعات العلمية بالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى المشاركة فيه، ومن المتوقع أن يكون هناك حضور لافت من المهتمين بهذا المجال على غرار النسخة السابقة من المؤتمر.
الجدير بالذكر أن المؤتمر تسبقه ورش عمل، ويصاحبه معرض يضمّ أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا، تشارك فيه أكثر من 15 شركة مهتمة بتقنيات وأجهزة طب الطوارئ.