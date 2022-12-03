مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يفتتح الاثنين القادم فعاليات المؤتمر العالمي لطب الطوارئ

وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمجموعة د. سليمان الحبيب، ورئيس اللجنة المنظمة: إن هذا المؤتمر يستهدف أطباء الطوارئ والعناية المركزة وطب الأسرة والكوادر التمريضية والمسعفين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في حساسية طب الطوارئ كتخصص معنيّ بالتعامل مع الحالات والإصابات الحرجة المهدّدة للحياة، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا الهامة التي سيناقشها.