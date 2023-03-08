اختصرت خطوات الشهور لدقائق.. كيف أصبحت السعودية منطقة جذب للاستثمارات العالمية؟

ونجحت الإجراءات التي اتخذتها المملكة في استقطاب أكثر من 80 شركة أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة حتى الربع الثالث من عام 2022، بحسب وزارة الاستثمار التي قالت في تقرير لها، إن 25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية.