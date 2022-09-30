لليوم الثاني.. الدخان يغطي سماء تبوك والأهالي يطالبون بمعاقبة المتسبب

لا تزال السحب تغطي سماء تبوك لليوم الثاني على التوالي، غير أنها تحولت اليوم إلى اللون الأبيض بدلاً من الأسود الذي صاحب اندلاع النيران، وذلك بعد سيطرة الدفاع المدني على مساحة شاسعة من موقع الحريق الذي نشب أمس.