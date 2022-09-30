لليوم الثاني.. الدخان يغطي سماء تبوك والأهالي يطالبون بمعاقبة المتسبب

لا تزال السحب تغطي سماء تبوك لليوم الثاني على التوالي، غير أنها تحولت اليوم إلى اللون الأبيض بدلاً من الأسود الذي صاحب اندلاع النيران، وذلك بعد سيطرة الدفاع المدني على مساحة شاسعة من موقع الحريق الذي نشب أمس.
وكانت النيران قد اشتعلت في الوادي المجاور لمصب الصرف الصحي شمال تبوك عند الساعة 11:00 صباح يوم أمس الخميس، وهي عبارة عن منطقة شاسعة تمتدّ فيها الحشائش والأشجار.
وقد تضرّرت الأحياء القريبة من موقع الحريق جراء رائحة الدخان والرماد الأسود المتطاير الذي غطى الأرض والشوارع في تلك الأحياء.
وطالب أهالي تبوك بمعاقبة من يتسبب في اندلاع مثل هذه الحرائق المتكررة في نفس الموقع كل عام، فضلاً عن بعض المزارعين الذين يستخدمون أسلوب الحرق لتغيير نوع الزراعة في مزارعهم رغم التأثيرات السلبية على البيئة.