غدًا الانقلاب الصيفي.. الشمس مباشرة فوق مدار السرطان إيذانًا بأول أيام الصيف فلكيًا

وأردف: وقت الانقلاب الصيفي لا يحدث في نفس التاريخ كل عام فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوي والذي يتراوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو، إضافة بسبب الاختلاف بين نظام التقويم الذي عادةً ما يكون 365 يومًا، والسنة المدارية -المدة التي تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس مرة واحدة- والتي تبلغ حوالي 365.242199 يومًا، وللتعويض عن جزء الأيام المفقود، يضيف التقويم يومًا كبيسًا تقريبًا كل 4 سنوات، مما يجعل تاريخ الصيف يقفز للخلف، ومع ذلك يتغير التاريخ أيضًا بسبب تأثيرات أخرى، مثل سحب الجاذبية من القمر والكواكب، وكذلك التذبذب الطفيف في دوران الأرض.