حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 39 طن قات و837 كجم حشيش في 4 مناطق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (39) طنًا و(447) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، و(837) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(336.694) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، و(478.620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.