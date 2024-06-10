وزير الداخلية يتفقَّد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة بحضور عدد من الوزراء

تفقَّد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.
واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولة قام بها على عدد من المشاريع التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن بينها المخيمات المطورة بمشعر عرفة، وساحات نزول الحجاج الجديدة بمزدلفة، إضافة إلى طريق المشاة الجديد (المشعر الحرام)، الذي يضم مسارات لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، واستُخدم في إنشائه مواد صديقة للبيئة، تدعم الاستدامة، وتسهم في تخفيف درجات حرارة مسارات المشاة.
كما دشن خلال الجولة مشروع كدانة الوادي بمشعر منى، الذي صُمِّم ونُفِّذ وفق الهوية المعمارية للمشاعر المقدسة، ويضم أبراجًا متكاملة الخدمات بهدف إثراء تجربة الحجاج، وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
ورافق وزير الداخلية كل من: الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، ووزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومستشار رئيس أمن الدولة الأستاذ أحمد الثقفي.
كما رافقه: وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، والمدير العام للمباحث العامة أحمد بن عبدالعزيز العيسى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج عائض الغوينم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج.