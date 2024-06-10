وزير الداخلية يتفقَّد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة بحضور عدد من الوزراء

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولة قام بها على عدد من المشاريع التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن بينها المخيمات المطورة بمشعر عرفة، وساحات نزول الحجاج الجديدة بمزدلفة، إضافة إلى طريق المشاة الجديد (المشعر الحرام)، الذي يضم مسارات لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، واستُخدم في إنشائه مواد صديقة للبيئة، تدعم الاستدامة، وتسهم في تخفيف درجات حرارة مسارات المشاة.