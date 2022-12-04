ملك البحرين يؤكد للرئيس الإسرائيلي دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

وقال الملك حمد بن عيسى خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوغ: "إن مملكة البحرين، لديها إيمان راسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار، مؤكدين موقفنا الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة".