ملك البحرين يؤكد للرئيس الإسرائيلي دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم (الأحد) موقف بلاده الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال الملك حمد بن عيسى خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوغ: "إن مملكة البحرين، لديها إيمان راسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار، مؤكدين موقفنا الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة".
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بمسار التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأشمل بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.