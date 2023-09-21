أصداء عالمية لمقابلة ولي العهد مع "فوكس نيوز".. ومذيع القناة: لم أحصل على هذا الكم من الأخبار بحياتي

وقال "بريت بير" مذيع قناة "فوكس": إنه أجرى الكثير من المقابلات في حياته؛ إلا أنه لم يحصل على هذا الكم من الأخبار في ساعة واحدة؛ مشيرًا إلى أن المقابلة تناولت جميع الملفات المهمة، وكانت رؤية ولي العهد السعودي واضحة بشأن جميع القضايا.