أصداء عالمية لمقابلة ولي العهد مع "فوكس نيوز".. ومذيع القناة: لم أحصل على هذا الكم من الأخبار بحياتي

جاء تفاعل الأوساط العالمية والعربية والمحلية عظيمًا مع حديث سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وقال "بريت بير" مذيع قناة "فوكس": إنه أجرى الكثير من المقابلات في حياته؛ إلا أنه لم يحصل على هذا الكم من الأخبار في ساعة واحدة؛ مشيرًا إلى أن المقابلة تناولت جميع الملفات المهمة، وكانت رؤية ولي العهد السعودي واضحة بشأن جميع القضايا.
وتناقلت جميع وسائل الإعلام التلفزيونية والمرئية والمقروءة في جميع أنحاء العالم حديث سمو ولي العهد؛ فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالمحاور العديدة التي تناولتها المقابلة؛ خاصة ما يخص ملف إيران النووي والقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.
فيما كانت الأصداء في الأوساط السعودية، محل اعتزاز وافتخار بالرؤية العظيمة التي يمتلكها سموه لمستقبل المملكة؛ خاصة بعد تأكيده أن رؤية المملكة 2030 حققت مستهدفاتها قبل أوانها، وفتحت الباب لآفاق مستقبلية أوسع ستُمكّن المملكة العربية السعودية من مواصلة قصة النجاح العظيمة التي تعيشها.
وقال سموه: "رؤية 2030 هي رؤية طموحة، وحققنا مستهدفاتها بشكل أسرع، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر".
ولم تتوقف الضجة الكبيرة التي خلّفها حديث سمو ولي العهد في هذه المقابلة؛ حيث لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بحديثه ويتناقل الناس مقتطفات منه.