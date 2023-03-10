مباحثات ودور صيني فاعل.. "سياسة المملكة الهادئة" معادلة عودة العلاقات الإيرانية

كما أن المملكة تدعم كل الجهود الدولية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في العالم بل تنخرط دائماً فيها، وتشارك هذه المساعي وتعضدها بالدور الدبلوماسي الملموس أو بقيادة الصلح وإيقاف النزاعات، ولها دور كبير في هذا، فالإنسان أهم بالنسبة لها من كل الصراعات، كما تُقدّر الدور الصيني الفاعل وجهوده حكومة بكين لرعاية واستضافة المباحثات لدعم مسار تصحيح العلاقات مع الجانب الإيراني، وتُثمّن الأدوار التي قامت بها كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022م.