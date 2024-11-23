"الضمان الاجتماعي" يوضح الشروط الملزمة للمستفيدين لقبول الفرص الوظيفية المقدمة لهم

كشف الضمان الاجتماعي والتمكين، عن أبرز الشروط التي تلزم مستفيد الضمان بقبول الفرص الوظيفية المقدمة له في حال توافرها.
وأوضح الضمان أن حقوق الباحث عن عمل في التمكين تتمثل في ألا يقل الأجر الشهري عن 3 آلاف ريال لحملة الثانوية فما دون، و4 آلاف لحملة الدبلوم فما فوق.
وأضاف أن الحقوق تشمل ألا تزيد المسافة بين مقر العمل ومحل إقامة المستفيد عن 80 كم إلا في حال موافقة المستفيد، وأن يكون عرض العمل للنساء متوافقًا مع ما جاء في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، وأن يلائم العرض مؤهل المستفيد التعليمي في حال كان دبلوم أو أعلى.