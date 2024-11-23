"الضمان الاجتماعي" يوضح الشروط الملزمة للمستفيدين لقبول الفرص الوظيفية المقدمة لهم

وأضاف أن الحقوق تشمل ألا تزيد المسافة بين مقر العمل ومحل إقامة المستفيد عن 80 كم إلا في حال موافقة المستفيد، وأن يكون عرض العمل للنساء متوافقًا مع ما جاء في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، وأن يلائم العرض مؤهل المستفيد التعليمي في حال كان دبلوم أو أعلى.