"ليدار للاستثمار" تستعرض مشاريعها الرائدة في "سيتي سكيب العالمي 2024" لتعزيز التملك العقاري

كما كشفت "ليدار" عن التزامها بتقديم تجربةٍ متكاملةٍ لزوار المعرض باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لعرض مشاريعها العقارية الرئيسية وتوفير مجسّماتٍ وعروض بصرية تفصيلية تساعد الزوار في فهم تفاصيل المشاريع وجودتها، ومن تلك المشاريع مخطط "ليدار بارك" العقاري الواقع في شمال بريدة بمنطقة القصيم، وتبلغ مساحته 878,723.47 مترًا مربعًا ويضم 1007 قِطعٍ متنوِّعة ذات خدمات وبنية تحتية متكاملة، وايضا "دار الورود" في الطائف بعدد 535 وحدة سكنية، وكذلك "دار القادسية" في تبوك ويضم 470 وحدة سكنية.