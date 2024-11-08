"ليدار للاستثمار" تستعرض مشاريعها الرائدة في "سيتي سكيب العالمي 2024" لتعزيز التملك العقاري

أعلنت شركة "ليدار للاستثمار العقاري"، عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، الذي يُقام في "مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم"، من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري في جناحها (H1A.B75) .
وبينت "ليدار" ان لديها مجموعة متنوعةً من الفرص الاستثمارية والعروض العقارية كمشروعها "دار السدن"، الذي تطوِّره بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان في جنوب جدة بمساحة 111,556 متر ًا مربعًا، ويضم 438 وحدة سكنية بثلاثة نماذج متنوِّعةٍ بهدف توفير بيئةٍ عصريةٍ متكاملةٍ تجمع بين المرافق الحديثة، والخدمات المتكاملة؛ مما يُعزز جودة الحياة، ويواكب متطلبات السكن العصري، واحتياجات الأسر السعودية.
كما كشفت "ليدار" عن التزامها بتقديم تجربةٍ متكاملةٍ لزوار المعرض باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لعرض مشاريعها العقارية الرئيسية وتوفير مجسّماتٍ وعروض بصرية تفصيلية تساعد الزوار في فهم تفاصيل المشاريع وجودتها، ومن تلك المشاريع مخطط "ليدار بارك" العقاري الواقع في شمال بريدة بمنطقة القصيم، وتبلغ مساحته 878,723.47 مترًا مربعًا ويضم 1007 قِطعٍ متنوِّعة ذات خدمات وبنية تحتية متكاملة، وايضا "دار الورود" في الطائف بعدد 535 وحدة سكنية، وكذلك "دار القادسية" في تبوك ويضم 470 وحدة سكنية.
وأكدت "ليدار للاستثمار العقاري" على ان مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 يعد فرصةً كبيرة لعرض مشاريعها الرائدة التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية العقارية، كما تعزيز تملُّك المواطنين السعوديين للمساكن من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة تتماشى مع تطلُّعاتهم.