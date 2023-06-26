مدينة الملك سعود الطبية تُحَذّر: 6 أعراض محتملة تؤثر على الطفل عند مشاهدته ذبح الأضاحي

وأوضحت المدينة أن ذبح أضحية العيد من الأمور الدينية التي تَرَبَّيْنا عليها عبر الأجيال احتفالًا بعيد الأضحى؛ لافتة إلى أن مشاهدة الأضحية لا تكون للأطفال قبل عمر 9 سنوات؛ كونهم لا يدركون الهدف من الذبح ويرونه مشهدًا عدوانيًّا لشيء ارتبط به لأيام قبل الذبح.