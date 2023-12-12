برعاية الملك.. انطلاق منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة غدًا

تبدأ المنافسات عند الساعة الثالثة عصرًا في مقر المركز، بفئة المهرات عمر السنة (أ، ب، ج) ومهرات سنتين (أ، ب) ومهرات 3 سنوات، فيما ستكون منافسات اليوم الثاني لفئة الأفراس أعمار 4 - 6 سنوات (أ، ب) وأفراس أعمار 7 - 9 سنوات، وأفراس 10 سنوات وما فوق، ثم أمهار أعمار سنة (أ، ب).