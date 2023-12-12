برعاية الملك.. انطلاق منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة غدًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- تفتتح يوم غدٍ الأربعاء منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة، بتنظيم وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل.
تبدأ المنافسات عند الساعة الثالثة عصرًا في مقر المركز، بفئة المهرات عمر السنة (أ، ب، ج) ومهرات سنتين (أ، ب) ومهرات 3 سنوات، فيما ستكون منافسات اليوم الثاني لفئة الأفراس أعمار 4 - 6 سنوات (أ، ب) وأفراس أعمار 7 - 9 سنوات، وأفراس 10 سنوات وما فوق، ثم أمهار أعمار سنة (أ، ب).
وتستكمل منافسات اليوم الثالث بفئة الأمهار أعمار سنتين (أ، ب) وأمهار أعمار 3 سنوات، ثم فئة فحول 4 - 6 سنوات (أ، ب)، وفحول أعمار 7 - 9 وفحول أعمار 10 سنوات وما فوق.
وتختتم يوم السبت ببطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ المواليد وأعمار السنة وأعمار 2 - 3 سنوات، وبطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ المواليد وأعمار سنة، وبطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ أعمار 2 - 3 سنوات، ثم بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ وبطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، ثم بطولة المهرات أعمار سنة وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة الأمهار أعمار سنة وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة الأمهار أعمار سنة وبطولة الأمهار وبطولة الفحول.
وأنهت اللجان المنظمة للعرض الدولي الذي يشارك فيه 296 رأسًا من الخيل كل الاستعدادات والتجهيزات لإقامة العرض بصورة تواكب تطلعات عشاق وملاك الخيل العربية بالمملكة والمشاركين من الدول الأخرى، وتشمل التجهيزات منصة رئيسية لرعاة الحفل وأخرى لكبار الشخصيات ومدرجات خاصة لزوار العرض تتيح لهم مشاهدة عروض جمال الخيل العربية عن قرب.
كما تشمل ميدانًا رئيسيًا للعرض وميدانين آخرين لتجهيز الخيل، وخصص للخيل المشاركة 5 إسطبلات خاصة لإقامة الخيل خلال مدة البطولة، إضافة لذلك يقام عدد من الفعاليات المصاحبة.
من جانبه، رحّب مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل، عبدالعزيز المقبل بالمشاركين في العرض الدولي متمنيًا لهم التوفيق، مؤكدًا أن اللجان المنظمة ولجان التحكيم والتقييم في أتم الاستعداد لانطلاقة العرض.
وأوضح أن العرض الدولي أحد أهم بطولات جمال الخيل على المستوى الدولي، مبينًا أنه سيقام سنويًا من النسخة الحالية وبجوائز تفوق 6 ملايين ريال سعودي؛ وذلك دعمًا وتحفيزًا لملاك الخيل العربية الأصيلة.